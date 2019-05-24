老婆內衣噴油他怒剪破3件 女網友灌爆臉書：你慘了

2019-05-24 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友昨日在臉書發文，表示自己不小心坐到老婆的內衣，結果竟噴出油來。網友懷疑是黑心商品，於是立刻拿針扎了2、3件同款的內衣，結果發現都有同樣狀況，他立刻拿剪刀剪壞這幾件內衣，還稱「以後要提醒老婆，別買這家內衣！」結果立刻有女網友灌爆留言區，表示「你慘了」！

一名網友昨日在「爆怨公社」發文，表示自己發現老婆內衣噴出油來之後，立刻拿針檢察其他同款內衣，發現有同樣狀況後，立刻拿剪刀剪壞，還稱擔心老婆穿在身上爆掉會不會起火爆炸或是有害健康。最後還稱，「等太座下班我一定要提醒她，以後別買這家內衣」！

不過貼文發布不到24小時，已經擁入2300多條留言，女網友們紛紛撂下狠話表示「你慘了」、「這一件至少都1500以上，你玩完了」、「跪算盤吧你」、「原PO還有呼吸嗎？」

也有一名在知名內衣品牌擔任銷售店員的女網友解釋，表示這種內衣叫「油袋型內衣」，還有分油水各半、空氣襯等等，觸感跟飽的程度不一樣，都是讓小胸或上胸沒肉的人穿的。對此，網友也在留言區笑稱「這下全部的人都知道原PO女友胸部小了，真的完蛋了」。

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