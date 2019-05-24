想暑期工讀？ 金門縣政府提供30名額給弱勢青年學子

2019-05-24 23:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，將提供30名工讀機會給弱勢家庭青年學子，工讀期間自7月1日起至8月31日止，報酬每天920元，每月工作不超過22日，即日起至6月10日可親洽縣府社會科、各鄉鎮公所或至網站報名。

縣府表示，運用公益彩券盈餘分配款及結合金門酒廠股份有限公司，啟動「金門縣政府108年度弱勢家庭新生代希望工程—暑期工讀導航計畫」，為特定青年學子提供暑期工讀機會，協助弱勢青年學子減輕家庭負擔。

縣府說，工讀機會有30個名額，凡設籍金門的低收入戶、中低收入戶及特殊境遇家庭子女或經縣府評估之弱勢家庭子女，目前就讀大專（含）以上在學學生及高中（職）應屆畢業生，有工讀意願者均可報名申請。

報名者可親洽縣府社會處或各鄉鎮公所:金門縣政府社會處，電話：（082）318823分機62579連社工；金城鎮社會課：（082）325057邵先生；金湖鎮社會課：（082）332528鄭小姐；金沙鎮社會課：（082）352150陳小姐；金寧鄉社會課：（082）325610黃小姐；烈嶼鄉社會課：（082）362500林小姐。網路報名請e-mail:sophia608@mail.kinmen.gov.tw，表格下載相關資訊可上金門縣政府社會處網站。

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