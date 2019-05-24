嘉市KANO園區磚路崎嶇不平 里長巡災情差點摔車

2019-05-24 19:58

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市「KANO園區」道路鋪面完工2年多來修復達6次之多，日前520豪雨過後，園區道路又發生連鎖磚鋪面凹陷鬆動，致崎嶇不平，中山里長歐陽明騎機車巡視里內災情時，因濕滑差點摔車，議員傅大偉接獲反映後，要求市府重新檢討鋪面設計，還給民眾安全的用路環境。

對此，嘉市府觀光新聞處長張婉芬回應，工程保固期內，本週二進行修復，並灌水泥固定連鎖磚，預計下週移除施工處交通錐警示，為一勞永逸，將採納議員建議，明年改鋪硬鋪面地磚。

嘉市「KANO園區」位於市立棒球場西側至啟明路段，園區道路採連鎖磚鋪面，因經車輛輾壓，致部分凹陷鬆動、崎嶇不平，曾傳出有人因此摔車，傅大偉批該鋪面2年多來就修復6次，顯示當初規劃設計不當，連鎖磚鋪面可作為人行步道，不適宜供車輛通行。

520豪雨過後，KANO園區道路又發生連鎖磚鋪面凹陷鬆動，致崎嶇不平，中山里長歐陽明騎機車巡視里內災情，行經該處時因濕滑差點摔車，他認為崎嶇不平路面，對機車騎士非常危險，透過議員傅大偉要求市府迅速改善。

此外，為讓民眾了解嘉市KANO棒球光榮歷史，市府4年多前在嘉義高商大門人行道建置「KANO主題步道」，設置八面解說牌，但有遊客反映，解說牌幾乎沒在維護，甚至部分出現受損狀況；對此，市觀光新聞處觀光發展科長林靖淳回應，部分解說牌木料腐朽，會立即派員處理，並做好維護。

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