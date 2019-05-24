提高河道防護標準 前瞻經費整治三爺溪今開工

2019-05-24 19:54

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的三爺溪流域，因地勢較為低窪，以往颱風豪雨時，容易氾濫成災，政府透過前瞻基礎建設計畫編列預算，斥資逾31.5億元進行中下游整治，解決河道通洪的斷面不足與排水不良等問題，今天熱鬧動土，市長黃偉哲表示，氣候變遷很難想像，只能運用有限資源，將防護工程全力做好，希望儘速完成，確保沿岸居民生命財產安全。

為改善台南永康、仁德區的洪害，政府以「水與環境」前瞻計畫，執行三爺溪治理工程，集中在中下、游河段，分成3期，要在2025年汛期前全部完成。

開工典禮在仁德滯洪池旁舉行，黃偉哲與各界貴賓一起上香、祈福後，隨即動土，六河局長邱忠川簡報時提到，該計畫執行理念除了提高三爺溪的防護標準原則之外，特地融入「承洪韌性」概念。

邱忠川說，秉持在都會地區推動海綿城市的理念，輔以落實逕流分擔與出流管制等手段，透過開發基地、公共設施，還有透水、保水、治水等設施，提高國土的防洪韌性。

三爺溪中、下游的治理，首期從萬代橋至後壁厝排水口，分為8個工區，今天動土的第1、2工區，因人口密集，且廠商、店家集中，因此率先展開。

水利署總工程司陳肇成指出，全區整治計畫從萬代橋至二仁溪匯流口，河道全長逾10公里，首期除了增加通洪斷面外，也將兩岸堤頂提升至「25年重現期洪峰流量不溢堤為原則」的規劃設計要求高度。

陳肇成強調，第1期完工後，預計可降低淹水面積約20公頃，保護逾2000人的生命安全、減少10億元以上的財產損失。

黃偉哲強調，治水「沒有最好、只有更好」，之前一直要人定勝天，但其實是有極限的，且未來雨量恐會隨著氣候暖化而更難預測，希望工程在兼顧品質的原則下，可以提前完成，讓仁德地區的民眾與商家免再受到洪患之苦。

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