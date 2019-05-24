南榮科大發不出5月薪資 百位教職員人心惶惶

2019-05-24 16:33

〔記者楊金城／台南報導〕台南鹽水南榮科技大學發不出5月份教職員薪資，引起百餘位教職員人心惶惶，校方今天說，因學校現金不足、調度問題，原定5月26日發薪日已無法發薪，但董事會和校方近日籌措資金挹注，希望近期發薪。

南榮科大目前學生數不到1400人，今年畢業生約有580人，108學年度又被教育部停招一年，下學期學生數只剩700多人，未來財務壓力將更沈重。不少鹽水人和部分教職員認為學校無心辦學，讓學校「倒店」，再賣校產。

校方澄清說，學校一個月開支在900多萬元，雖然5月無法如期發薪，但之前並未對教職員欠薪、也沒積欠廠商貨款，南榮董事會並積極尋找捐資企業，力求學校繼續辦學下去，校方很認真也很努力，不希望學校倒閉，謠言止於智者。

教職員投訴說，南榮科大原都在每月15日發薪，但今年2月開始，改在26日發薪，校方在本週行政會議公開宣布5月份薪資因學校已經沒錢，將無法發放。今後也恐無法再發薪，多數教職員人心惶惶，憂心生計問題，現在正值畢業考的階段，也即將期末考，怕影響學生的受教權益。

學校也通知下週將召開學生安置會議，教職員憂心學生轉學，學校辦不下去，未來教師工作權不保。希望學校引進好的捐資企業，讓學校力圖振作，保障教職員工作權，而不是另有它圖。高等教育產業工會南榮分會並已成立，未來將爭取保障教職員、學生權益。

校方說，教育部宣布停招後，校方在學期末舉辦學生安置會議，是希望幫助想轉學的學生順利轉學，之前會議時多數學生表達有意願留在南榮繼續就讀到畢業，僅極少數學生轉學，學校也有責任辦好教學，學校董事會接洽捐資企業時也都談到要保障現有教職員工作權。

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