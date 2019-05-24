濱海與蘭陽溪擬建高架 環團綠營批破壞環境、藍營憂財源

2019-05-24 17:37

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府擬將濱海公路整段高架，蘭陽溪高灘地也研擬興建東西向高架道路；守護宜蘭好山好水行動聯盟發出新聞稿痛批林姿妙毀山毀水無極限；民進黨宜蘭縣議會團總召陳文昌認為，在平原建高架道路不適合，對環境衝擊太大；國民黨宜蘭縣議會黨團書記長李清林則說，支持縣府的規劃，但建設財源是個問題。

守護宜蘭好山好水行動聯盟發出新聞稿痛批，林姿妙毀山毀水無極限，宜蘭縣內的交通雖偶有壅塞，但絕非燃眉之急，濱海台2線無論在需求上或景觀上，均無高架或建置快速道路之必要性，況且為了服務私人運具，對河川高灘地與濱海區域大興土木，毫無必要性與正當性！

守護宜蘭好山好水行動聯盟表示，縣府秘書長林茂盛以新北市破壞人與河岸的做法，意圖來宜蘭破壞美麗的海岸與河岸，非但是以外行領導內行，更是無視宜蘭的環保立縣價值。

陳文昌指出，國五的塞車是在雪隧內，不是在平原段，所以把頭城以南的濱海公路高架，或者在蘭陽溪高灘地興建，根本沒必要，對環境的衝擊也太大。

李清林說，一定會全力支持縣府提出來的建設規劃，他相信在縣內興建高架道路，絕對有助於紓解縣內的交通問題，例如濱海公路高架，除紓解國5與台9線的車流，也能帶動壯圍、五結、三星及大同等偏遠鄉鎮的發展。

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