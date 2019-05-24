花蓮代理教師比例高 議員籲按學歷敘薪

2019-05-24 17:11

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮、台東等全台5縣市遭全國教師工會總聯合會點名，漠視代理教師權益，僅給10個月聘期；花蓮縣議員楊華美、張美慧接續為代理教師發聲，質詢縣府縣內代理教師比例偏高，張美慧還以台東縣為例，要求縣府比照依學歷敘薪，補足薪資缺口。縣長徐榛蔚表示，已預計連續5年開缺正式教師，教職連滿3年的代理教師將優先加分，「穩定教育現場」。

花蓮縣有586名代理教師，國中、國小及幼教代理教師比例均高於教育部規定的8％上限，楊華美質詢時提出，代理教師不但需分攤正式教師的繁重業務，每年還得煩惱暑假沒有薪水、無法累積年資，聘期也比外縣市還少，「分配正義」出現問題。

議員張美慧則在今早質詢縣長徐榛蔚時，表示花蓮代理教師聘期與台東相同，若現階段縣府因考量人事經費龐大，無法立刻延長聘期至12個月，至少也應與台東的薪資結構齊平，依照學歷敘薪，讓優秀教職人員願意留在花蓮。

她說，花蓮、台東學士代理教師每月薪資38255元、具修畢師資職前教育證明38940元、取得教師證者43765元，但自碩士開始出現差異，台東比花蓮高出7641元、取得師資職前教育證明者則多6956元；博士還多增12786元及12101元，薪資可達51041元。

張美慧說，以現有花蓮具有碩士學歷的代理教師56人計算，比照台東依學歷敘薪，花蓮縣每年約增加470多萬元的預算，在無法達到聘期拉長的情況下，要求敘薪方式須和台東一樣，才能鼓勵優秀人才回鄉，並吸引外地人才到花蓮服務。

縣長徐榛蔚答詢時強調，教育處已研議連續5年召聘正式教師，並擬定資格限定，首項就是為已在花蓮代理連滿3年以上的代理教師加分，另有英文長才也能加分，因去年偏鄉教育法修正，將規定正式教師須待滿6年才能介聘外縣市，穩定花蓮「教育現場」，以利進行更長遠規劃，逐步減少代理教師的比例。

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