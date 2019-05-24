李鴻源談嘉義治水：50平方公里滯洪池打造退休天堂 土地增值百倍

2019-05-24 15:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕爭取代表國民黨參選嘉義縣立委的國民黨文傳會副主委林江釧，今天邀請前內政部長李鴻源談嘉義沿海治水，李鴻源再提透過土地重劃請漁民拿出一半魚塭在沿海做50平方公里滯洪池概念，將養殖漁業轉型為觀光休閒旅遊產業，成為亞洲退休天堂，「最有錢的人都來嘉義退休」，他認為要有願景、敢作夢，並有讓夢境實現的計畫。

林江釧今天邀請李鴻源到東石鄉立圖書館與鄉民談治水，李鴻源說，政府多年來花幾千億在治水，但如果像嘉義沿海地層下陷低於海平面2.6公尺，還繼續抽地下水，讓地層繼續下陷，治水不會有效果，「乾脆把錢發給民眾」。

李鴻源提出的「嘉義沿海地區國土復育及永續發展計畫」，漁民把一半魚塭交給政府，政府做成人工濕地兼滯洪池，第一個版本是在東石布袋義竹規劃50平方公里的滯洪池，上面種滿水生植物，解決淹水問題，變成東南亞最漂亮的地方，「因為所有候鳥都飛來棲息」；挖滯洪池的土用來墊高村落，政府無息貸款協助蓋房，輔導做觀光休閒旅遊，「不要再抽地下水養魚」，如果要養魚可到政府的滯洪池飼養 ，變成「觀光休閒漁業」，漁民土地至少增值100倍。

李鴻源說，滯洪池進行時一邊把房子墊高，同時輔導漁民轉型觀光休閒旅遊，約一年半的過程中政府協助做財務規劃或補貼，「現在花幾十億做治水，與其丟到水裡，還不如做補貼，讓漁民度過此階段」；嘉義不再淹水後，讓大醫院來此把老人安養設施做好，鼓勵全亞洲最有錢的人來嘉義過退休生活，活化嘉義產業。

他說，如果大家不願意改變，繼續抽地下水，最後抽到鹽水，「什麼都結束了」，去年823淹水的問題也一定重現，因此最重要的是溝通，「提出好的計畫，讓人民信任政府」。

林江釧則說，會蒐集各地成功案例來學習，並有意志力來進行，並加強公民參與，漁民擔憂魚塭一半拿去做滯洪池，造成生計問題，政府則要有代償和產業轉型輔導機制，也讓年輕人回來不是只有做青農，嘉義沿海可以成為觀光城市，成為亞洲醫療退休重鎮。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法