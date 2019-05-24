連灰塵都有塑化劑！台大研究：恐引發動脈硬化

2019-05-24 13:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕過量塑化劑會傷害人體，根據台大醫院研究，塑化劑除了傷害人體內分泌系統外，還會造成動脈硬化；這項研究已刊登在今年4月的《Environmental Pollution》（環境汙染）國際期刊。

塑膠成品添加塑化劑後，會較柔軟、易彎曲、彈性佳的性質而容易塑形，但自台灣發生飲料被黑心食品業者添加塑化劑後，它對人體的傷害和關注引發國人注意，也越來越多學者和醫師研究。

台大醫院研究團隊指出，以多變項控制塑化劑濃度，進一步地發現塑化劑與頸動脈早期動脈硬化（頸動脈內中層厚度），明顯呈現正相關劑量效應，塑化劑暴露多會增加罹病風險。

此外，研究團隊也發現塑化劑與冠狀動脈心臟病有相關，根據中年人冠心病對照研究發現，冠心病患者住院中會暴露較高濃度塑化劑；再進一步分析，即使去除住院影響，較高濃度的塑化劑暴露仍會增加冠心病風險，這項發現已發表在今年5月的《Ecotoxicol Environ Safety》（生態毒性與環境安全）雜誌。

台大醫院環境及職業醫學部臨床教授兼主任蘇大成指出，最常見、暴露最多的塑化劑是「DEHP」，主要用於聚氯乙烯塑膠（PVC）的塑化劑。

蘇大成指出，DEHP塑化劑的代謝物MEHP，在平均21歲的年輕人的世代追蹤研究發現，MEHP不僅與動脈硬化的早期內皮細胞功能失常有關，也與男性賀爾蒙較低、胰島素阻抗都有明顯正相關。

麻煩的是，塑化劑DEHP無所不在。研究團隊去年在台北市一間國小教室的灰塵研究，發現在教室內、教室外、甚至教室外面植栽的樹葉上面，都有相當高濃度的DEHP塑化劑。

2017到2018年在台北市的居家環境空氣品質研究中，在56個居家室內灰塵的研究，也同樣發現DEHP是每一家都有、而且是相對較高濃度的塑化劑。

蘇大成提醒，除了心臟血管危險因子，它也與動脈硬化及冠心病有相關。他建議，大家在生活中應盡量減少使用塑膠製品、別用保鮮膜微波加熱食品、減少一次性塑膠品，政府也應擔負把關責任，訂定相關標準，減少居家的塑化劑暴露。

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