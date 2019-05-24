驗證3萬年前海上航路 獨木舟將從台東航向日本最西端

2019-05-24 12:59

［記者張存薇／台東報導］台灣史前文化博物館、日本國立科學博物館合作推動「跨越黑潮-復現3萬年前的航海實驗計畫」，希望以古代的造船技術、人力航行驗證「從台灣跨越黑潮到日本沖繩列島」的可能路徑，史前館表示，這次將以獨木舟挑戰，而日本製的獨木舟今天上午已運抵長濱鄉烏石鼻港，預計27日起展開划手訓練、6月24日至7月13日間正式啟航。

史前館指出，2017、2018年曾分別由台灣阿美族竹筏工藝家賴進龍（LAWAY）以傳統技藝製作竹筏IRAI號、IRAII號，分別2度嘗試跨越黑潮，但發現竹筏不耐巨浪沖擊，竹管易受損滲水。而在日本同步以史前工具製作獨木舟「雪松」試驗，發現獨木舟穩定性雖比不上竹船，但其速度強於竹船1.5倍以上。

史前館說明，原本希望在台灣製作獨木舟，但因為海岸線林相改變致取材不易等因素未成，最後改為在日本製作。

史前館25日在卑南遺址公園、26日在烏石鼻港分別舉辦「啟航的祝福」史前文化體驗工作坊，25日上午安排海洋文化主題講座，下午則在南王高山舞集古代生活技藝體驗現場，展示模擬舊石器時代工藝技術做成的石斧，並邀請日本獨木舟工藝家雨宮國廣現場進行砍木演示。26日烏石鼻港海灘的集氣祝福活動，則邀請民眾一起參與獨木舟抬舟、整飾、阿美族在地祈福等活動，為正式航行集氣祝福。

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