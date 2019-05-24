力推新北智慧教室 侯友宜承諾2年投入5億經費

2019-05-24 13:05

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市教育局今於三重區明志國中舉行「新北智慧教室‧把學習變簡單了」宣示記者會，市長侯友宜出席活動表示，新北將於2年投入5億元經費，推動「校校智慧學習」，建置1萬600間智慧教室，提升新北40萬學生資訊素養及未來競爭力。

侯友宜表示，新北向來以「智能城市」為目標，從2017年至2018年已經投入3億元改善學校網路建設，未來2年還會投入5億元，把新北學校的每一間教室都智慧化，不論是在硬體或軟體上都進行升級。

侯友宜今天在活動中用語音辨識啟動明志國中師生自製的AI機器人「酷寶」（codingBot），並由新北市國中科技領域輔導團專任輔導員范梅英運用智慧教室設備進行「我的酷寶機器人」公開授課。

教育局指出，新北市今年11所智慧教室示範學校（8所國小：中正、長坑、明志、板橋、金龍、頂溪、瑞芳、鳯鳴；3所國中：明志、崇林、正德），將於本週起陸續於校內智慧教室進行公開授課，呈現教師運用新興科技設備融入各領域教學的成果。

此外，新北市將於2020年前完成全市學校皆有大尺寸螢幕及30台以上平板電腦，全市1萬多班教室都建置影音整合控制器，教育局也將運用親師生平台紀錄學生學習歷程，建立個人-學校-局端三層次數據分析儀表板，運用大數據掌握教學及學習趨勢。

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