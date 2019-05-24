追查積水原因 議員懷疑巨量布袋蓮堵塞閘門

2019-05-24 13:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「難道兇手是布袋蓮？」竹市517水災過後五天，新竹市議員李妍慧持續追查淹水原因，認為水利會的灌溉溝渠無法即時清淤，以致於巨量布袋蓮塞住閘門，希望水利會能善加處理。

對此新竹農田水利會總幹事魏賢堉表示，平日工作站都有清淤，他懷疑可能是大水將上游的布袋蓮沖到下游閘門，以致於塞住，他說水利會將會更積極清淤疏圳。

日前李妍慧跟里長會勘、工務處討論，並視察許多地點，綜合各方意見，認為可以確定的是，種種證據跟徵兆指向農田水利會的灌溉溝渠因為城市的發展，使得農田逐漸開發成為住宅或非農使用，原來的天然滯洪池功能喪失，卻沒有新的替代系統可以取代原來農田的涵養功能。

由於新建設的排水系統與原有灌溉溝渠分屬不同單位設置，各行其是，沒有整合。從排水的角度來看，整區的水路流向及建置邏輯呈現紛亂無系統、細碎破裂的現象。

昨天李妍慧發現，港北大排往上游的港北溝支線，水閘門一分為二，靠出海口一方歸市府管理、靠上游一方歸水利會管理。靠水利會一方，令人驚訝的發現，超級大量的布袋蓮 密集的佈滿整個溝面，在水災過後的第五天才有人開始清理。懷疑布袋蓮是否是阻塞水道造成排水困難，致使港北地區大淹水的元兇？

李妍慧說，水利會的灌溉系統與市排區排相連接，若水利會不定期清理而造成淹水，卻無法及時要求水利會清溝，誰該負責？

李妍慧說，港北此區過去淹水都不嚴重，為何此次積水超過十個小時不退？且水利會長期只管灌溉不管排水，港北地區沒有大的排水系統，排水多靠農田灌溉溝渠，水利會對溝渠清圳不積極，多處阻塞或植物阻擋水道暢通，又不屬市府直接管轄，無法即時配合。

她要求水利會積極因應汛期來臨的應變措施，否則受災的是市民，無人負責，很不公平。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法