為「氣候變遷」走上街 賴清德、朱立倫將出席

2019-05-24 11:56

〔記者楊綿傑／台北報導〕氣候變遷帶來的影響不斷反映在極端氣候上，為號召民眾重視此嚴峻情況，台灣健康空氣行動聯盟及多個民間團體發起響應「524全球氣候行動」，今下午1時將在台北市中山南路立法院門口集結後展開遊行及一連串活動，賴清德和朱立倫等人都將出席。

今天這場遊行活動多元，其中包含多項藝術元素，將展示FORMOSA方舟避難屋、物種滅絕鯊魚車，還將演出生態滅絕行動劇，另也有以酷炫裝扮「風行者」擔任宇宙環保使者，騎自行車倡議低碳運輸救地球等活動。而遊行路線則將經過立法院、行政院、民進黨黨部、教育部等單位，同時投遞陳情書。

據了解，藍綠總統大選選將也不缺席，包括前行政院長賴清德、張善政、前新北市長朱立倫都將到場，或是致意或是發表演說，以行動力挺這項行動。總計今天全台各地共有5場大型集會、17場「守住1.5℃」排字行動，還有14個藝術行動，可說是遍地開花。

上午行程記者會除了25個民間團體展現大串連氣勢，也有東海大學學生會及中興大學學生會等多校學生到場響應，其中以大直國小六年級潘采紅年紀最小，她指出，對抗氣候變遷，每個人都能做，少吃肉、多吃在地有機蔬菜，健康又能減碳，環保署規定室內禁用吸管，白海豚跟綠蠵龜就不會死亡；振興中學國三生李章妍則說，大人把地球弄壞了，「給我們投票權，我們教你們怎麼做」。

台健空盟理事長葉光芃表示，空污與氣候變遷是一體兩面，改善空污就能減緩氣候變遷，且空污對人體全身器官都有傷害，台灣必須零排碳，孩子才會有永續未來。他希望524氣候行動能成為台灣社會全民關注的起始點，共同要求政府不得隱瞞氣候變遷真相，5個月內召開分組及國民氣候會議，並應在2050年前達到淨零排放。

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