復康巴士7月起高雄客運接手營運 6/23起接受民眾預約

2019-05-24 11:57

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市復康巴士7月1日起由高雄客運接手營運，並於6月23日起依高雄市復康巴士服務及收費辦法，接受身障民眾預約。

高雄市交通局表示，歡迎身障民眾多加利用訂車服務專線55107（手機或市話直接撥打）、傳真（07-7401888）及網路訂車（www.kbus1314.com.tw）。

高市交通局今天指出，為建構更完善接送服務路網，高雄客運接手服務復康巴士營運後，特別設置甲仙、六龜、湖內、岡山等25個調配站營運，未來不論在高雄市區或偏遠地區的身障朋友，皆能提供便利接送服務，期能改善較偏遠地區叫車不易問題。

交通局指出，高雄客運公司近期將會主動與身障朋友聯繫，民眾對於復康巴士營運有任何問題皆可向其詢問，6月23日起依高雄市復康巴士服務及收費辦法接受民眾預約7月1日以後的復康巴士趟次。

訂車時間為每日上午08:30-12:30及下午13:30-17:00，請身障朋友於用車前七日、六日或五日起至前一日中午12:00整，利用專線電話、傳真及網路訂車。

復康巴士收費將按每位服務對象乘坐里程乘以高雄市計程車日間費率（以下簡稱費率）計算，其單獨乘坐車輛者費率二分之一；屬低收入戶者，費率三分之一。

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