戶所一開門就去登記 她們成為竹縣首對同婚配偶

2019-05-24 10:29

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣同性情侶凌夢婷、陳怡君今天早上8點就到湖口鄉戶政事務所，一開門就去辦理同婚登記，2人在8點36分拿到新的身分證，成為全新竹縣首對同婚配偶。

「好像作夢一樣，完成了我們人生最難的事情。」早在5年前就向陳怡君求婚成功的凌夢婷，一直不敢相信她們有一天會成為法律上的正式配偶，直到她們完成登記拿到配偶欄寫有對方名字的身分證，才相信這一切都是真的。

在湖口鄉經營快剪美髮店的2人說，她們一起買房子、經營事業，住在一起、生活在一起，早就互稱「老公」、「老婆」，感情也已獲得雙方家人的認同，但在凌夢婷房子的戶口名簿上，陳怡君只能登記「寄居」，讓她們過去一直覺得這段感情還是有個遺憾。

「很慶幸生在這個年代，我們終於可以和相愛的人分享自己所有的一切。」知道可以辦理同婚登記後，2人開心得睡不著覺，為了確認「我們真的可以成為合法配偶」，她們今天8點前就到戶政事務所門口，一開門就進去辦登記，8點36分拿到新的身分證。

新竹縣各戶政事務所統計，之前共接獲4對同性情侶詢問聯繫今天可以辦理同婚登記的作業事宜，凌夢婷、陳怡君最早完成登記也願意對外公開，另外3對尚未接獲進一步回報。

凌夢婷說，她們5年前就已經拍過婚紗，這次完成登記後會再去拍一次慶祝，之後不會宴客，但會送喜餅給親友分享喜悅。

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