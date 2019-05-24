滷味5樣590？ 老闆喊冤：用較貴溫體肉 且已事先報價

2019-05-24 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕日前傳出一名網友到斗六人文夜市買滷味，自稱只買5樣東西卻要價590元，讓她嚇得PO網，引起網友熱議。不過老闆接受媒體訪問時喊冤，從網友提供的照片可看出不只夾了5樣，而肉片使用溫體肉所以較貴，但也都有事先報價。若網友真的不滿，他可以全額退費。

綜合媒體報導，這名網友表示，記得自己只買了高麗菜、豆皮、甜不辣、鳥蛋和1份肉等5樣滷味，本來以為只要一、兩百元，沒想到老闆報價590元，讓她當下只好摸摸鼻子付錢。但這名網友事後好像還是不太滿意，於是PO網詢問「這樣算貴嗎」，引起網友熱議。

被投訴的老闆接受媒體訪問時表示，還記得該網友是一對夫妻，且單手抱著小孩，他一度擔心這樣夾菜太危險。由於客人太多，他不能肯定她們夾了什麼，但記得應該是夾了2份肉，店裡的肉採用現宰溫體豬所以比較貴，2份300元，加上網友說的其他4樣就405元。另外照片中可以看出，還有網友沒提到的海帶、菜頭、鴨蛋、彩色甜椒、手工鴨米血等，絕對不只5樣，相信這些加起來有590元沒錯。

老闆強調，價目表就貼在攤位正前方，且下鍋滷之前都會先報價結帳才給號碼牌，如果該網友覺得價格不合理，應該當下就要反應。不過他也說，服務業以客為尊，他都把客人當家人，如果這位客人真的無法接受，可以打電話或親自到攤位上，590元他會全額退費。至於滷味貴不貴，老闆說只希望把品質跟服務做好，剩下的大眾自有公評。

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