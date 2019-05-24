華航、長榮員工眷屬免費機票 同性配偶同樣適用

2019-05-24 08:32

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕滿18歲的同性兩人，今日起可向戶政機關辦理「結婚登記」，雙方互負扶養義務，且互為法定繼承人等。許多交通事業對於員工配偶都有提供優惠，包含航空業的免費、優待機票，台鐵半價優惠車票等；今起同性伴侶結婚後，中華航空、長榮航空、台灣高鐵、台鐵局均表示，同性配偶可與異性配偶享有相同福利。

華航表示，只要員工依規定辦理配偶登錄，員工及其配偶和直系親屬均享有免費及不同折扣的優待機票，此項福利不因同性而有差異。進公司滿半年者，享有ZED（Zonal Employee Discount）聯航優惠機票；進公司滿2年者，即開始享有免費機票。華航免費機票以點數計算，首次給予10點，之後隨年資增加，最多累積至20點。至於免費機票點數計算方式，區域航線來回以4點計算，越洋航線來回則以8點計算。點數使用完畢後，員工還有不同折扣的優待票可購買。

長榮航空表示，員工及配偶和直系親屬，每人每年皆享有1張不限航點的免費機票，及不限張數1折起的優待機票，還可以開立不限張數ZED聯航優惠機票；只要是法定親屬關係，包含同性婚姻配偶，同樣可享有相同待遇。

台鐵局表示，員工配偶每年可購買20次優待車票，於平日以5折價格搭乘莒光號以下各等級列車，若要搭乘自強號，以5折購買莒光號車票後，需再補搭乘區間莒光號與自強號間的票價差額。今日同性伴侶可至戶政機關辦理結婚登記後，只要身分證配偶欄上有登記，員工同性配偶同樣可享每年優待車票。

高鐵公司表示，員工每年可有20張半價購票優惠券，員工可自行轉送，該優待票本就不限直系親屬或配偶才能使用，不論員工與同性或異性伴侶結婚，均可使用該半價購票優惠券；至於同性配偶的權利，高鐵公司未來對全體員工均一視同仁，並依相關法令規定及公司制度，給予應適用的權利及福利，像是8天婚假等。

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