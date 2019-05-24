就快放假了！氣象專家：週末好天氣

2019-05-24 08:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕上班別憂鬱！明後天週休二日天氣不錯，適合安排出遊。氣象專家彭啟明稍早在臉書發文指出，今天到週末天氣都還算不錯，下道鋒面預計下週一、二才會接近，意味休假日適合安排戶外活動，民眾可以提早規劃。

彭啟明指出，今天開始到週末天氣相當不錯，改為吹偏東風到東南風，靠山區或東半部還是有些零星水氣，偶有短暫陣雨，各地都可以看到陽光，相當的舒適，中午高溫各地約在30度上下，會感覺有點熱，但還不算太熱，未來幾天每天會緩上升一些，週日一會感受越來越熱一些。

至於下道鋒面影響時間點，彭啟明說，預期在下週一的時候，會在台灣北部海面上，台灣位於鋒面前緣的暖區內，改吹南風，將會轉為不穩定的天氣型態。鋒面主要雲系預期將會在深夜到週二清晨間從北部開始往南部影響，週三會到巴士海峽附近，這道鋒面屬於移動型的系統，還是要留意可能不穩定的環境下，會有對流發展，伴隨強風、閃電雷擊，要到週三才會緩和，而鋒面後面則是吹東北風，週三會稍轉涼，週四五回溫轉晴。

彭啟明還說，再下一波鋒面，可能落在下週日一，這道鋒面可能會較為持久，在氣候趨勢上，會停留一段時間，比起這兩波鋒面差很多，很像典型梅雨鋒面的天氣型態，但這變數仍大，還會持續觀察修正，但預期下下週可能水氣略多，會較不穩定。

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