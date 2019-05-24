錄奇劇團邀老大人蝦趴 演出盈餘將捐贈老人福利機構

2019-05-24 09:12

〔記者張忠義／高雄報導〕錄奇劇團6月底將在高雄市立圖書館總館小劇場，推出關懷老人的公益演出《荷珠新配》，會邀請長者們前來欣賞，所有售票收益在扣除演出成本後，捐贈相關老人福利機構。劇團今天先在建軍跨域基地舉辦一場「老大人創意扮裝蝦趴」，邀長輩們一起扮裝同樂。

導演張之愷表示，因為農曆年前看到一則「長期為老人準備年菜的華山基金會僅僅募到了五成左右經費」的新聞，也想到自己跟周遭好友都步入面對年邁父母的情形，這也是邁入高齡化的台灣必須共同承擔的議題。於是在眾多舞台界好友的支持下，由錄奇劇團推出《荷珠新配》，希望藉由演出為在地相關老人福利的機構籌募善款。

錄奇劇團版的《荷珠新配》，以輕鬆戲謔的方式反映社會現狀及浮躁的人心，導演張之愷也下海扮演妖嬈勢利風情萬種的老鴇，劇中的趙旺、劉志傑、齊妻等要角，也是反串登場，帶來顛鸞倒鳳突破想像的爆笑演出。

錄奇劇團團長曾志誠表示，每個人都有老去的一天，所有的老人也都在漫長的歲月中，為台灣貢獻過他們的心血和努力。劇團希望能藉此機會，將所學所長換做愛心，回饋給社會，回報這些曾經直接間接賜給我們養分的前行者。

錄奇劇團在衛武營對面的建軍跨域基地，舉辦了一場「老大人創意扮裝蝦趴」，邀請長輩們扮裝同樂，有些老人第一次登場走秀，也有的自我突破嘗試反串裝扮，走秀落落大方，獲得熱烈掌聲。

《荷珠新配》即將在今年6月28至30日，在高雄市總圖小劇場進行3天、4場演出。由非伶劇團團長林竹君飾演「荷珠」，技術劇場專家許惠娟重返舞臺反串飾演「趙旺」，陳柏廷飾演「齊子孝」，黃舒湄反串飾演「劉志傑」。

一般票價600元，公益票價2000元，所有售票收益在扣除演出成本後，悉數捐贈相關老人福利機構。購票請洽兩廳院售票系統。

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