05/24 各報重點新聞一覽

2019-05-24 06:19

自由時報

低溫 女性工作效率變差

總部設在美國舊金山的科學期刊《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）二十二日刊登的一項研究指出，女性的大腦在溫度較高時能夠較好地運作，男性則在較涼快時更靈光。研究建議，在男女混合的工作場所，也許可藉由將空調溫度設定在高於既有標準的方式，提升員工的工作效率。這也說明了為何女同事經常在辦公室穿上毛衣、襪子，圍上圍巾、甚至毯子來保暖，以及穿西裝、打領帶的男同事愛把冷氣溫度調得更低。

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楊秋興轟韓：恩將仇報

資深媒體人黃光芹昨在臉書爆料，指韓國瑜當選高雄市長後，邀請前高雄縣長楊秋興到蓮池會館談人事，「等出了門之後，韓將楊出賣，讓別人來痛罵楊求官」。對此，楊秋興受訪時證實說：「就像館長講的，他（指韓國瑜）完全不幫我講一些話，很不厚道」，自己委屈了六個月，卻被恩將仇報，心裡不好受。

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清大人黃敏祐 台灣首位小諾貝爾獎

二十七歲清華大學校友黃敏祐，因在五Ｇ通訊的研究有重要突破，成為全球三位馬可尼學會青年學者獎得主之一，這個獎項有「小諾貝爾獎」美譽，他也是第一位獲此殊榮的台灣人。

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蘋果日報

黃光芹9問「你上酒廊 手摸哪」「喝高粱才能睡」韓國瑜駁：睡前念心經

繼版稅糾紛後，高雄市長韓國瑜再陷「酒國人生」風暴，資深媒體人黃光芹前天晚上重啟臉書po出深夜文，要韓國瑜回答9道有關17年前擔任立委時如何花天酒地，麻辣題目包括「你是怎麼花天的？你現在還酒地，大家都知道，常常必須神隱，睡前也要喝一大杯高粱，才能入睡。」「你上酒廊，手都摸人家哪裡？」「都帶幾個小姐出場？」「錢都付清了沒有？」除了色，黃光芹更指控韓國瑜也賭，「賭的時候，都跟哪些人在一起？」「賭多大？」

華為副董 遭美企控竊密 美再制裁13陸企及個人

中國華為副董事長兼財務長孟晚舟隨時可能被從加拿大引渡到美國受審之際，想不到華為另一位副董座也捲入美國司法案件。《華爾街日報》前天獨家披露，華為副董座徐直軍遭美國晶片公司CNEX指控竊取商業機密，共犯還包括中國的廈門大學。華為目前正因資安疑慮遭多國企業聯合抵制，如今再傳出公司高層涉及醜聞，形象重挫。

聯合報

蘇啟誠案 監院糾正外交部「蘇承受外人不知之上級壓力」

強颱燕子去年九月侵襲日本，三千多人被困大阪關西機場，我駐大阪辦事處被批評「服務國人不力」，處長蘇啟誠後來上吊輕生。監察院昨天公布調查報告，指外交部未查明就要求辦事處嚴肅檢討改進，駐日代表謝長廷言行違反公務員服務法，外交部身為上級機關卻放任不理，通過糾正外交部。

怎麼贏柯文哲？ 韓國瑜：藍綠推最強將

高雄市長韓國瑜表示，他剛上任時壓根兒沒想過選總統的事，但隨著來自國內、僑胞、台商期盼的聲音愈來愈大，形成一股氣旋洪流，「無法再迴避」。他同時承諾，如果無法代表國民黨參選總統，也一定會支持黨的候選人，要求所有的韓粉力挺國民黨勝選。

中國時報

美AIT介入民進黨初選

美國介入我2020總統大選。據指出，民進黨總統初選辦法一變再變，是否背離民主程序，引發美國關切。資深媒體人楊憲宏昨接受本報訪問證實，美國對初選作業問得很仔細，包括初選民調是採互比或對比、為何納入柯文哲，以及應否納入手機。對明年可能的藍綠白相爭局面，楊憲宏說，「美國友人」關心的一大重點是「盼望民進黨不要分裂。」

蔡執政3年 69.1％民眾看衰司法

根據國家政策研究基金會公布的民調結果，蔡英文總統執政3年，只有19％民眾對台灣司法信心有增加，高達69.1％的受訪者認為沒有。學者分析，民眾對司法的信心下降，主要在於蔡政府「司法的政治化」及「復仇式立法」。我政府五權分立的憲政體制，在3年中「唯總統意志」馬首是瞻，已變成「五馬分屍」的憲政亂象。

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