醫病》真的變「黑面」！ 婦長骨刺「黑面馬」敷頸險毀容

2019-05-23 23:29

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化56歲賴姓婦女肩頸酸痛，日前拿了朋友送的「黑面馬」草藥敷脖子，豈料才敷了5分鐘，後頸又腫又痛，還起水泡，到衛福部彰化醫院急診，確診是誤信偏方帶來的後遺症。

婦人住院治療4天後已好轉出院，但「黑面馬」這種草藥的「強效」，讓多位院內醫師開了眼界。

婦人向醫師說，她肩頸酸痛，朋友好心介紹這款草藥，還特別提醒不能敷超過10分鐘，但她只敷了5分鐘就又刺又疼，像「火燒頸」般劇痛，原以為是藥效已發作，沒想到當晚後頸又黑又腫，腹部長出水泡，趕快帶著「黑面馬」到衛福部彰化醫院掛急診。

彰化醫院毒物科主任廖曜磐指出，賴婦後頸是接觸性皮膚炎，並引起廣泛性的過敏反應，以抗組織胺等抗過敏藥物治療後，才免於惡化成皮膚潰爛或蜂窩性組織炎。

廖曜磐說，坊間不少民眾視「黑面馬」為治療跌打損傷及筋骨痠痛的偏方，卻常造成皮膚灼熱、變黑、起水泡、糜爛等接觸性皮膚炎的發生，這類個案一而再地發生，主因是民眾以為草藥無害，何況又不是吃進肚子，只是敷在皮膚而已，不了解其嚴重性。

彰化醫院中醫師馮天祥說，他曾看過敷了「黑面馬」的病人，不只是皮膚炎，還因黑色素沉澱，患部的皮膚黑了好幾個月還不退。他提醒，若要敷中藥，一定要看中醫師，不要自已亂敷藥，畢竟中藥經過合格驗證，才不會對身體造成危害。

衛福部中醫藥司指出，台灣的傳統醫療已有發展良好的中醫藥體系，民眾若身體不適，千萬勿胡信及亂試傳統草藥偏方或祕方，還是應循正常就醫管道。

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