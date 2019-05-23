曾研究彌陀新機場可行性 民航局：有7困難點

2019-05-23 22:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕近來因高雄市長韓國瑜提出要於彌陀興建機場課題，對此，交通部民航局曾於民國105年，彙整歷年高雄縣政府及運研所評估情形再進行研究，若發展雙跑道、可24小時運作，所需面積約為1000公頃以上，主要有高昂的陸路用地取得費用、空域衝突、填海造陸工程具高度不確定性、環境影響評估、工程建設成本高昂、建設時程長及欠缺聯外運輸系統等7個主要困難點。

民航局研究主要7項困難點包括：

第1，彌陀地區周邊受台南機場（空軍台南基地）、空軍岡山基地、空軍屏東機場、陸軍歸仁基地、海軍左營基地所環繞，空域嚴重受限。

第2，用地取得費用昂貴，粗估陸路用地取得費用，將超過新台幣2000億元以上，尚不含拆遷補償費。

第3，工程困難，彌陀地區土地多為鹽鹼地及漁塭地，陸路區域填土工程較為繁瑣；此外，彌陀地區從沿岸往外海，海底深度急遽達10公尺至20公尺以上，離岸10公里處有澎湖水道（最深處超過100公尺）經過，再加上洋流影響，填海造陸工程可行性待檢討。

第4，未來新國際機場航機起降不受干擾，至少須停止台南機場、岡山基地及高雄機場等3座機場起降。

第5，新建機場將對彌陀地區漁塭地及生態環境衝擊，並對在地居民生計產生影響，當地民眾還需凝聚共識。

第6，欠缺聯外運輸系統，當前彌陀地區是以台17線（西部濱海公路）為主要聯外道路，若作為新國際機場發展場址，尚須投資興建聯外道路及軌道運輸系統，才能滿足聯外運輸需求。

第7，工程建設成本高昂且建設時程長，依民航局專業評估，建設成本至少需5000億元以上，建設時程自可行性評估開始至施工完成，所需時程至少25年以上。

因此，當時完成評估後，交通部基於南部目前並無新建24小時營運國際機場的適合場址，且為提升高雄國際機場服務水準，並吸引業者開闢航線創造市場，率先推動「高雄國際機場2035年整體規劃」，預計投入252億元新建國際航廈、轉運中心、維修棚廠、汰換空橋以及改善滑行道等設施，完成後將可提供年容量1000萬人次以上旅客服務，足以滿足高雄未來發展需求（依據運量預測，高雄機場在2035年客運量為870萬人次），並帶動南部地區發展。

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