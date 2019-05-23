第40場里長座談 侯友宜允諾每年舉辦要做四年

2019-05-23 22:58

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天晚間前往中和區公所與里長舉辦第二場座談會，提出包含公園綠地、都市更新、捷運工程、道路問題等，侯友宜當場裁示各局處評估後續處理，他也強調，每年都會舉辦里長座談，也會要求研考會逐項列管，「我要做四年」。

今天中和區里長座談剛好是舉辦第40場，過去幾次的座談會中，各區反映污水下水道工程、特色共融式遊具公園、都市更新，以及里內銀髮照顧等議題，也有公園綠地、路平、交通等基礎建設。

其中，中和區正行里長陳盈君說，金門縣政府所屬的浯江新村已經荒廢多年，希望將舊有的軍眷宿舍拆除，規劃作為停車場或公園綠地，如果是開發興建住宅，一樓空間能夠作為市民活動中心使用。

另外，中和區的停車空間不足能夠建設停車場空間，以及Obike閒置造成環境亂象，里長們都希望市府能夠盡快解決。

對此，侯友宜表示，金門縣政府的用地會先請市府盤點，後續可以與金門縣政府共同開發成停車場、活動中心等利用，針對Obike部分，他也請環保局直接當作廢棄物收掉比較快，不需要一台一台去遷移。

他也說，40場的座談會中，有些問題要研考會後續列管，一定會想辦法解決，每一年都會舉辦座談會，「這第40場不是結束只是開始，我們還會不斷地舉辦下去。」

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