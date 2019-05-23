獨家》75公分小巨人！多障生活出生命高度 勇奪總統教育獎

2019-05-23 23:00

〔記者蘇孟娟／台中報導〕75公分的小巨人！台中特教學校高三生潘進富因先天脊椎變形彎曲，導致下半身發育不良，身高僅75公分，而且有中度智障等多重障礙，卻超越先天缺陷，學會生活自理又熱愛學習，還土法煉鋼學陶笛，一個音一個音硬記，湊成一段段旋律，再接成整首歌，一首歌往往要練上數月，用毅力考取4張街頭藝人證照，樂天活出生命高度的他榮獲總統教育獎肯定，可以去見總統，讓他超開心。

潘進富1歲多時就被帶到台中育嬰院，因先天脊柱發育不良，隨著成長脊椎彎曲、變形幾成90度直角，讓他只能側睡或趴睡，生活不便，因下半身幾乎未成長，不但要靠輪椅代步，已是高三生的他身高卻僅75公分。

即使身體有著一般人難能想像的極限，在台中育嬰院長大的孩子卻超樂觀進取，入學台中特教學校後更展現積極學習的態度，導師戴傳俢說，特教生遇到「一學再學都學不會」的困境，多選擇認命接受，但潘進富特別不同，像是數學課，遇到不會或一錯再錯的題目，他雖會說「怎麼我都學不會」，下一句往往是「我可以再練習」，堅持學到底的個性，讓他也勇於多方嘗試。

台中特教學校為養成潘進富畢業後能擁有自食其力的能力，根據他愛表演的特質，引導他學陶笛，但他長年脊椎彎曲，五臟六腑幾乎擠在一起，要吹陶笛氣不足。另外，一般人很容易理解的「長音」、「短音」的分別，對中度智障生卻是超抽象的指令。

戴傳修設法把指令具象化，拿著衛生紙讓潘進富對著紙吹，「紙持續飄動沒有掉下來就是長音」，「紙只吹一下飄起又掉落就是短音」，幫助他理解、學習更練肺活量。

學音樂簡譜時要先教唱音階，戴傳修再教潘進富記住數字1就是DO的音，反覆聽音、記憶，記起來後還要再轉換成指法，光教他看懂簡譜、吹出正確的音，就花掉整整1年的時間。之後練歌曲時，潘進富得一個音一個音記，湊成一段段旋律後，再慢慢接成一整首曲子。

學得慢、忘得快的潘進富，把握可以利用的時間反覆練，連學生最愛的下課時間他也放棄，拚命把曲子練起來，他說，有的超難吹的音讓他老是出錯，雖想過直接跳過不要吹，但「一首歌少了一個音就不對了」，只好再多練，「我不練下去怎麼知道最後會不會成功」。

憑著自我要求的毅力，潘進富除了參加心智障礙者才藝大賽獲得中區第一，更已擁有4張街頭藝人證照，不時跟著學校團隊外出表演。

潘進富活出生命高度的毅力，讓他榮獲今年的總統教育獎榮譽，他說，報名後，他心中常有天使與惡魔交戰，「惡魔老是出來說不可能被選中啦」，沒想到最後是天使贏了，可以去見總統超開心！

校長陳志清說，潘進富的毅力令人感動，更感謝學校老師用心指導，並有社會資源網銀基金會贊助台中特教學校「街頭藝人培訓計畫」，幫助學生學會一技之長。

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