想強身壯陽 男子生飲鹿、鱉血險沒命

2019-05-23 21:39

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名66歲朱先生，日前與友人餐敘時，宴席中喝下生鹿血及生鱉血，想要強身健體、補腎壯陽，沒想到回家後卻出現發燒、嗜睡、畏寒等症狀，因症狀持續兩天沒緩解家屬趕緊送醫，經檢查才發現是大腸桿菌入侵引發敗血性休克，所幸經住院施打抗生素治療一週後，才從鬼門關救回一命。

亞大醫院腎臟科主治醫師陳虹志今天表示，這名患者到院時已呈現敗血性休克合併多重器官衰竭，雖敗血症臨床很常見，但他沒有糖尿病與其他慢性病，菌尿狀況很輕微，肺部、皮膚也無明顯感染，近半年內更沒有旅遊史，出現敗血症十分不尋常。

陳虹志表示，一開始給予廣效性抗生素治療2天，但血壓狀況仍不穩定，經細菌培養，2天後才發現是抗藥性的大腸桿菌，依報告調整抗生素後，敗血性休克的症狀才逐漸緩解。

家屬後來才告知，患者發病前與朋友聚餐，喝下了30CC的生鹿血、生鱉血，同桌的友人則是喝下加了高粱的生鹿血、生鱉血，同樣出現發燒、畏寒等症狀，所幸其他人吃退燒藥等藥物後症狀消失，只有他症狀嚴重，差點喪命。

陳虹志指出，患者所吃下的鱉，若是人工養殖，因養殖過程為治療或避免細菌感染性疾病，會使用抗生素，造成抗藥細菌產生。就算是野生的鱉，以2008年台灣大學對台灣河川水中殘留藥物的實驗發現，河川水中充斥抗生素、止痛藥、以及慢性病用藥，因此不論是養殖還是野生的鱉，都可能出現抗藥性細菌，所以患者身上才會出現抗藥性大腸桿菌。

他指出，人體腸道內原本就有大腸桿菌，大部分不會致病，但如果離開腸道，若入侵泌尿系統就會出現尿道感染，依據該名患者描述，研判是大腸桿菌經由生鱉血，進入口腔、食道，並被胃壁黏膜吸收後造成菌血症，引發敗血性休克。

陳虹志提醒民眾，大腸桿菌在70度以上的高溫就無法存活，建議少吃來路不明的生食，並將蔬菜、肉類煮熟後再食用，處理食材時，也要將生肉和熟食的砧板、刀子分開使用，以避免病菌交叉感染，尤其不要輕信民間偏方，食用生鱉血、鹿血，想要讓自己變成一尾活龍，才不會引病上身。

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