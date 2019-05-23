有做有保庇！中年女健檢加乳房檢查 原位癌現蹤

2019-05-23 22:22

〔記者王俊忠／台南報導〕45歲黃小姐參與公司提供的健康檢查、順便選擇加做四癌篩檢的乳房攝影檢查，報告顯示黃女左側乳房有細小多型性鈣化，就醫進一步接受切片檢查，切片結果為原位癌，進行外科手術後，目前在門診規律追蹤。

衛福部台南醫院家醫科主治醫師黃薰瑩表示，國人目前10大死因之首為癌症，癌症登記報告的最新數據於去年底出爐，2016年新發癌症人數為10萬5832人，比2015年增加676人，換言之，癌症時鐘又轉快2秒，平均每4分58秒就有1人罹患癌症。

2016年10大癌症發生數的前3名為大腸癌、肺癌、女性乳癌；其它依序為肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、胃癌、皮膚癌、食道癌。若能及早發現、及早治療，可大幅改善日後疾病惡化的風險，「實施篩檢」是早期診斷中重要的一環。

黃薰瑩指出，國民健康署目前提供乳癌、子宮頸癌、大腸癌與口腔癌的篩檢，（1）乳房X光攝影檢查：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次；（2）子宮頸抹片檢查：30歲以上婦女，建議每3年1次；（3）糞便潛血檢查：50至未滿75歲民眾，每2年1次；（4）口腔黏膜檢查：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次。

B型肝炎與C型肝炎帶原者建議作肝癌篩檢，每半年至1年做腹部超音波與胎兒蛋白的血液檢驗，若有肝硬化者需縮短為每3至6個月檢查。其餘癌症可能因為證據或研究不充足，以致無法建議例行性提供篩檢，或有普通證據顯示篩檢時可增進健康，但利與弊過於接近，以致無法做成一般篩檢工具。

黃薰瑩以肺癌為例說，雖然可由低輻射線電腦斷層檢查早期發現，但高偽陽性的檢查結果，可能導致後續一連串不必要的侵入性檢查與治療，所以目前僅建議高危險族群考慮施作，目前證據顯示建議施作的高危險族群為：（1）年齡介於55～74歲，抽菸史超過30包/年（即每天抽1包菸，超過30年；或每天兩包，超過15年；或每天3包，超過10年等）、（2）目前仍在抽菸或戒菸尚未超過15年者。

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