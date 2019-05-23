醫病》側身哺乳+不當推拿 媽媽竟椎間盤突出手臂不舉…

2019-05-23 21:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕38歲的吳小姐長期側臥親餵哺乳女兒，1年後常落枕就去推拿，一次推拿後竟頸肩痛麻，右臂無力、不能舉起，就醫竟發現頸椎第4、5節嚴重椎間盤突出合併椎間盤破裂，壓迫脊髓神經，今年1月接受頸椎內視鏡微創手術，不須置換人工椎間盤，僅切除突出處，傷口僅0.7分公，術後不痛了，右手能舉起，可以好好照顧小孩。

台中榮總功能性神經外科主任鄒錫凱指出，一般人的頸椎呈現C字（或弓字）型，吳小姐就醫時呈現「反C型」，可能哺乳長期姿勢不良加上不當推拿，造成頸椎椎間盤突出且嚴重壓迫到神經，如果不手術，神經長期壓迫會萎縮。

鄒錫凱為吳小姐進行頸椎內視鏡微創手術，從後頸開小傷口，在X光定位下以穿刺針定位，燒開部分肌肉、將骨頭鑽出小窗口，撥開壓迫的脊髓神經，找到突出的椎間盤並夾除，手術時間約近2小時，隔天出院，一個月後復原，右手能舉起。

鄒錫凱說，如果使用傳統手術，傷口約3至5公分，必須把頸椎椎間盤移除，得墊上固定式的椎間支撐架，或人工椎間盤，雖能保留活動度，但費用高；而頸椎內視鏡微創手術，傷口小，破壞肌肉和骨頭少，恢復快，且不用置換人工椎間盤，但頸椎緊臨脊髓神經，手術較困難。

而且頸椎一旦椎間盤空間過度狹窄、椎體滑脫、骨刺增生太嚴重或脊髓受壓迫嚴重等狀況，也不適合做頸椎內視鏡手術。

鄒錫凱提醒，脊椎椎間盤會隨年紀退化，頭部約為體重的1/10，如果長期低頭使用3C，使頸椎呈現反C型，增加頸椎受力，加速椎間盤老化、失去彈性，會椎間盤突出壓迫脊髓神經，或刺激旁邊的頸關節產生骨刺，也會壓迫神經，產生頸椎退化性病變。

鄒錫凱提醒，工作或使用3C時姿勢要正確、每半小時要休息，如果頸肩痛、麻、乏力就要進一步檢查，大多經藥物或復健治療會改善，如果保守治療無效，確診為椎間盤突出且壓迫脊髓神經，就要評估做手術。

鄒錫凱也說，腰椎內視鏡手術施行15年來以來及1年前多前開始進行頸椎內視鏡手術，手術案例累計計近900例，其中9例為困難度高且風險大的頸椎手術。

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