長期輸血成「鋼鐵人」 體內鐵量是正常人7倍

2019-05-23 18:32

〔記者林惠琴／台北報導〕70歲的王媽媽2014年因血紅素過低求診，確診骨髓分化不良性貧血而開始「輸血人生」，但某次檢查發現血清鐵蛋白濃度1800ng/mL（毫微克/毫升），更一度高達2183ng/mL，為正常值7倍，原來是長期輸血導致體內鐵沉積成「鋼鐵人」，若未理會恐危及生命，所幸經服用排鐵藥物獲得控制。

中華民國血液病學會秘書長、台大醫院小兒部血液腫瘤科醫師盧孟佑表示，「鐵」是身體中的重要元素，若攝取不足可能出現貧血等症狀，但在體內堆積過多，也會造成心臟、肝臟、脾臟、內分泌系統等器官傷害。

盧孟佑指出，重度海洋性貧血、骨髓造血功能不良症候群、再生不良性貧血等患者均需要長期輸血，大約每2週或是每1、2個月接受一次輸血，導致血液中的鐵會逐漸沉積於患者體內，未能及時排出就可能出現心律不整、皮膚色素沉著、關節疼痛等症狀，或是併發心臟衰竭、心肌症、肝硬化、糖尿病、皮膚沉著症、不孕症、關節病、骨質疏鬆等，嚴重甚至導致免疫力降低，增加感染與癌症發生率。

台北榮總輸血醫學科主任劉峻宇指出，一袋紅血球濃厚液約150mL（毫升）、含有200毫克的鐵，若累積輸入超過20袋血時，出現鐵沉積風險也將提高，建議長期定期接受輸血患者，應每3個月檢查血清鐵蛋白濃度，以利及時治療，目前市面上有針劑與口服兩種類型的排鐵藥物，經醫師評估使用後，有利於降低鐵沉積併發症風險。

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