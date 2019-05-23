大甲文武路、信義路等路面龜裂 蔡其昌爭取重鋪改善

2019-05-23 20:56

〔記者歐素美／台中報導〕大甲區文武路及信義路因年久失修，道路龜裂、補丁及人孔蓋多，嚴重影響機車行車安全，立法院副院長蔡其昌與市府爭取中央前瞻計畫補助，連同市府配合款共一千萬元，將改善大甲區文武路與部分信義路，除路面刨除重舖，並將減少人孔蓋及設置排水溝與人行道無障礙設施等，讓道路更安全舒適，預計七月發包、八月動工、十月完工。

蔡其昌表示，市府提中央爭取前瞻計畫，針對大甲文武路與信義路段進行重舖，其爭取中央預算一起把路面做好，大甲文武路路面崎曲不平，到處補丁，對機車族傷害很大，尤其人孔蓋高低不平，對機車騎士十分危險，透過路平專案讓道路舖平，不必要的人孔蓋消失，必要的人孔蓋與路面切齊，有的路面比住戶高，則刨平及將排水溝一併做好，另改善道路轉角安全，以減少意外的發生。

大甲區公所主秘王澤佳表示，這次計畫主要為文武路與部分信義路段，因道路品質不良、龜裂，重新刨舖之後會更安全舒商；另外為人行環境改善，包括無障礙坡道建置，文昌祠友善環境的建置，讓環境更加美化，預計七月發包，八月動工，十月完工，中央補助程經費四百九十萬，地方配合五百一十萬，總工程經費一千萬。

立法院副院長蔡其昌今天邀集內政部營建署道路工程組組長張之明、市議員施志昌、市府建設局養護工程處第三工程隊股長彭玉邦等人到場會勘，大甲區大甲里、朝陽里、順天里、孔門里、平安里、庄美里等里長皆到場關心。

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