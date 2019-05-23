豬肉價水漲船高！ 端午節前毛豬交易天天漲

2019-05-23 20:11

〔記者廖淑玲／雲林報導〕受非洲豬瘟影響，國外豬肉供應緊縮，加上國內豬農擔心疫情縮減飼養規模，帶動毛豬價格屢創新高，雲林肉品市場每公斤均價77.45元，整體交易頭數仍超過2000頭，不影響端午節豬肉供應。

去年同期因毛豬供應充裕，豬價每公斤一度跌落60元，今年全球受到非洲豬瘟疫情衝擊，各國豬肉價格不斷攀升，國內毛豬行情跟著水漲船高。

根據農委會畜產行情資訊網統計顯示，全台毛豬交易行情今天每公斤平均價79.33元，尚在80元以下，但連日來新北、宜蘭、桃園等消費地肉品市場毛豬價格已紛紛衝破80元，今天新北市肉品市場甚至喊到81.41。

雲林肉品市場總經理黃加安指出，此波豬價上漲主要是受到非洲豬瘟影響，台灣因防疫做得好未傳出疫情，但亞洲地區包括中國、蒙古、越南及柬埔寨等國家已向世界動物衛生組織（OIE）通報發生非洲豬瘟案例，聯合國糧食及農業組織也指出，自2000年以來，全球肉類產量累計成長約45%，但受非洲豬瘟疫情影響，2019年極可能出現下滑，為近20年來首見，也帶動國際肉品價格明顯波動。

黃加安強調，國內豬農擔心非洲豬瘟也紛紛減養，加上夏季豬隻胃口不佳成長慢，影響國內毛豬行情，但因應端午節綁肉粽的需求，今天雲林縣交易數量仍有2074頭、均價77.45元，消費者不必擔心買不到豬肉。

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