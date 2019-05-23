壯年男突昏倒瀕死 醫：疑罹患「突然猝死症」

2019-05-23 21:52

〔記者歐素美／台中報導〕32歲陳姓男子，返回中部老家突然昏厥，經送往童綜合醫院急診，疑是罹少見的布魯格達氏症候群（Brugada Syndrome），又稱「突然猝死症」，因心臟電流出現異常，嚴重者因心室顫動引發猝死，經院方急救恢復心跳後，採用低溫療法治療，成功保護其腦部功能，避免病患成為植物人，陳男住院12天即出院。

童綜合醫院表示，陳男到院時已無呼吸心跳，經醫護人員按壓搶救15分鐘才恢復，卻仍昏迷，經朱賢義醫師進行低溫療法，將其體溫控制在32~34℃，延緩腦部氧氣代謝，避免細胞短時間內大量死亡，降低神經受損比率，成功保護腦部功能，避免病患成為植物人。

隨後經童綜合醫院心臟內科醫師李俊毅進行進一步的心導管與心電圖等檢查，發現陳男疑似罹患少見的布魯格達氏症候群（Brugada Syndrome），又稱「突然猝死症」，因為心臟電流出現異常，嚴重會出現心室顫動引發猝死。

陳男於第3天恢復意識，經檢查確定其腦部未受損，但要進一步確診罹患布魯格達氏症候群，需進一步進行基因檢測，但陳男因在北部工作及居住，並未進一步檢測，住院12天即出院。

李俊毅表示，布魯格達氏症候群又稱「突然猝死症」，心臟結構通常無異常，會因為基因缺陷或心臟電流異常而造成心律不整而昏倒、痙攣，甚至死亡，好發於青壯年時期，患者常在身體無異常狀況下突然昏倒或猝死。

由於患者常因心室顫動而死亡，可手術植入去顫器，監測心臟節律，如有異常時，適時的給予電流導正心律節奏，避免猝死。因布魯格達氏症候群患者本身不易察覺罹病，若家族成員中曾有人莫名昏倒或猝死，最好到心臟科進行心電圖檢查，確認是否為遺傳到危險基因變異的高危險群，以進行治療，預防猝死風險。

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