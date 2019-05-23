浪浪也有就醫權益！興大打造全台首座浪浪專屬的醫療室

2019-05-23 21:28

〔記者蘇孟娟／台中報導〕浪浪也有就醫權益！中興大學成立全台首座浪浪樂活醫療室，將支援公立浪浪收容所及有合作的動保團體收容的浪浪醫療診治，盼讓流浪犬貓也享有較好的醫療照顧。

中興大學獸醫學系副教授林荀龍長年帶著獸醫系醫療團隊投入流浪犬貓絕育工程，深刻了解收容流浪犬貓的公私立中心均面臨醫療照顧困境，爭取教育部高教深耕大學社會責任實踐計畫經費支持，費時半年籌設佔地42坪的浪浪樂活醫療室，設有犬貓住院病房、檢查處理區與手術室。

林荀龍說，一般流浪犬貓最常見有急性骨折或是老化後出現腎衰竭、腫瘤等問題，現行公立收容所或私立動保團體獸醫人力與醫療設備資源有限，對兼顧浪浪的醫療品質心有餘力不足。

他指出，近來就收治一隻臉部潰爛多時的流浪狗，收容所雖已多方診治始終未見好轉，經送到醫療室經進一步檢驗，赫然發現是臉部腫瘤所致，未來將評估手術或放療後再讓浪浪回收容所。

林荀龍說，因醫療室屬非營利機構，收費也僅中興獸醫教學醫院所的半價僅提供台中地區公立或有合作的動保團體收容的犬貓緊急救援，不開放私人個別送診。

台中市動保處副處長林儒良指出，台中市流浪犬貓收容所約僅能收容500隻浪浪，目前收容量近達飽和，犬貓被送到收容所雖也有獸醫人力把關健康，但受限人力及醫療設備，浪浪若生重病，照顧難能面面俱到。

台灣動物保護協進會也指出，目前收容約600隻浪浪，在外流浪多時的犬貓難免有很多疾病，每個月約需支出10到20萬元的醫療費，長期下來負擔沈重，有興大浪浪樂活醫療室協助，可減輕負擔，使浪浪獲進一步醫療照顧。

興大指出，醫療室同時發揮教育功能，除由校內獸醫師、研究生負責醫療，醫療照護工作則開放興大獸醫系及興大附中的志工參與，希望透過實踐行動將動保觀念向下扎根。

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