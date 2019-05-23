疫病》麻疹疫情爆不停 花醫旅遊醫學門診諮詢民眾增3成

2019-05-23 19:51

〔記者王峻祺／花蓮報導〕日本麻疹疫情嚴重，今年國內累積病例，有30例為境外移入病例，花蓮唯一設有疾病管制署「旅遊醫學門診」的衛生福利部花蓮醫院，近期增加約3成準備出國的諮詢民眾，向醫師尋求評估接種需求，進行自費疫苗施打或預防性投藥。

全台共設30家疾病管制署「旅遊醫學門診」合約醫院，花蓮區為部立花蓮醫院，自麻疹疫情爆發後，門診諮詢民眾增加，目前有25個國家被列為國際旅遊疫情第一級，醫師建議要到麻疹疫情地區旅遊的民眾，若體內抗體較低或還沒接種過MMR疫苗者，應補打避免將麻疹傳回國內。

花醫家醫科醫師吳怡君說，民眾出國旅遊或從事志工、商務等行程，常常忽略到旅遊醫學門診諮商或打疫苗，針對部分國家具可能性潛在健康風險，因傳染病流行，民眾應提前施打疫苗預防及採取防範措施。

她說，因不同活動型態也有不健康風險，腹瀉、動暈症及曬傷等均很常見，若具慢性疾病者出國，更要注意用藥的準備及調整，建議應以天數為基準，再多帶1倍藥量並分開存放，因應特殊情事發生。

吳怡君建議，民眾出國前4至8周都可到旅遊醫學門診諮詢，由醫師評估是否施打疫苗或準備預防藥物，返國後若出現身體不適，也能至旅遊醫學門診由醫師診斷；另外，在疾病管制署網站旅遊與健康項下的國際旅遊處方簽頁面，也提供相關資訊查詢。

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