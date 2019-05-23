五堵交流道尖峰時段壅塞嚴重 林右昌：將建議中央拓寬國道一號

2019-05-23 22:57

〔記者林欣漢／基隆報導〕國道一號高速公路五堵交流道尖峰時段車流量大，回堵嚴重，市議員蘇仁和今天下午在市政總質詢建議市府，就國道一號基隆端到大華系統交流道路段進行拓寬，並從國道一號北上5公里處，闢建一條銜接到下方沿著基隆河畔通往七堵瑪陵地區舊通道的分流匝道，以紓解交通。對此，市長林右昌表示，之前有請交通旅遊處評估過，應該是可行的，會在下個月行政院長蘇貞昌到基隆視察時積極爭取。

蘇仁和指出，基隆到大華系統交流道是國道一號唯一沒拓寬的路段，上、下班尖峰時段都塞車，北五堵國際研發新鎮預計招商900家、3萬5000名就業人口，將成為基隆的內湖科學園區，會導致五堵交流道更塞車。

蘇仁和說，此案他在2017年就曾提出建議，並與立委蔡適應邀集國道高速公路局、市府交旅處、工務處等相關單位現勘，當時達成結論請基隆市政府依「高速公路增設及改善交流道申請審核要點」研議評估其可行性，後續也曾在議會總質詢、臨時會時提案建議，但市府回覆該案屬高公局管轄宜請該局研議增設可行性，而高公局卻又回文請市府先行評估，雙方互踼皮球至今仍無下文。

林右昌說，高速公路現有路段增設匝道有相關規範與規定，國道一號從基隆端到大華交流道間確實是未經拓寬路段，在上下班以及假日尖峰時段確有車流量大的回堵現象，未來因應基隆市港再生及相關產業發展，該路段交通需求量還會增加。

林右昌表示，交旅處評估後發現，國道一號由大華系統到基隆端北向車道東側，在建置時就有多餘的土地空間，路幅的拓寬搭配下交流道匝道的設置，在相關的規定上應該有機會突破，再加上國道一號的確也有拓寬的必要，高公局有他的責任讓國道的運輸更為流暢，會從這個角度來向中央建議，並討論後續可能的規劃方向與解決方案，下個月蘇貞昌將到基隆視察，也會利用機會向蘇院長提出這樣的構想，希望高公局納入道路拓寬的評估。

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