「耆樂居」學堂走入家中 讓失能長者找回自信

2019-05-23 18:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕弘道老人福利基金會2018年6月起在嘉義縣東石鄉開辦「耆樂居學堂」，走入老人家中開辦課程，透過「藝術陪伴」與「健促活動」，參與的失能長者不僅逐漸恢復身體自主功能，能站、能動、能開口講話，找回自信，更讓照顧的家人有喘息的空間。

弘道基金會與嘉義縣社會局今天在東石鄉文康中心辦理「耆樂居學堂」的成果發表會，嘉義縣社會局副局長張翠瑤說，嘉義縣老年人口多，地理幅員又廣，長輩常因身體狀況和交通不便而難以走出家門，為照顧更多長輩，嘉義縣社會局以公益彩券盈餘補助弘道老人福利基金會辦理「耆樂居學堂~來我家上學」居家據點型社區整體照顧服務模式試辦計畫。

弘道基金會東石社服中心基金會的耆樂居學堂目前已在9個居家據點進行服務，有6個是居家個人型，有3個是能讓鄰居參與的團體型服務，每週上課兩次，有「藝術陪伴」與「健促活動」，讓不方便行動外出的老人家也能參與。

62歲的林喜珠說，85歲母親照顧身障的弟弟一輩子，年老後失智，她返鄉照顧兩人，深刻感受到長期照顧失能者的無助，原本只能在家過日，剛好基金會到隔壁鄰居開課，她帶著母親參與，感謝的說「終於能夠有放鬆的時刻，讓我暫時忘記生活的辛苦」，母親也更有活力。

弘道老人基金會也播放成果影片，在場許多老人家看到自己的作品在影片上呈現，都很感動，影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=l5YteOQ4gZo。

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