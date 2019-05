跟你想像的不一樣！ 日本公司推超惡搞跟狗「愉快散步」遊戲

2019-05-23 17:08

〔影音新聞/綜合報導〕家裡有養狗的人,帶狗去散步可說是每日任務。其中有些狗的個性特別自由奔放,經常將飼主拖著跑,讓飼主又好氣又好笑。日本遊戲公司ProjectPegasus便以這件事為題材,開發出了一款跟狗「開心散步」的遊戲《Play Dog Play Tag》。

カワイイ犬と街中を駆け回るゲームを開発中です????We are developing a game that enjoys walking with a cute dog! #PlayDog_PlayTag #BitSummit #BitSummit7Spirits #愛犬の日 pic.twitter.com/2YyK8z6wLD