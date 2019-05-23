跟你想像的不一樣！ 日本公司推超惡搞跟狗「愉快散步」遊戲

2019-05-23 17:08

〔影音新聞／綜合報導〕家裡有養狗的人，帶狗去散步可說是每日任務。其中有些狗的個性特別自由奔放，經常將飼主拖著跑，讓飼主又好氣又好笑。日本遊戲公司ProjectPegasus便以這件事為題材，開發出了一款跟狗「開心散步」的遊戲《Play Dog Play Tag》。

カワイイ犬と街中を駆け回るゲームを開発中です????We are developing a game that enjoys walking with a cute dog! #PlayDog_PlayTag #BitSummit #BitSummit7Spirits #愛犬の日 pic.twitter.com/2YyK8z6wLD — ProjectPegasus???? （@PRpegasus） 2019年5月13日

乍看之下是個相當正常的遊戲，但一看目前釋出的遊戲模擬畫面，飼主竟然已經奄奄一息的倒在地上，被狗拖著在街上奔跑，甚至被當作破壞街道的道具！這個遊戲畫面一推出立刻在推特引起話題，許多網友都在下方留言熱烈討論。「主人的運動服該不會一開始是白色的吧？」、「是被狗散步呢」、「飼主已經死了吧」、「想到飼主還要負起破壞責任就覺得悲傷」等等網友評論也讓這個遊戲感覺更加有趣。

目前這款遊戲尚未公布何時會正式推出，有興趣的朋友不妨持續關注吧！

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