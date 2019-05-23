龍井區農會與弘光科大合作 打造具文化特色龍門路老街

2019-05-23 17:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕為展現龍井區龍門路老街文化特色，龍井區農會與弘光科大文化創意產業系合作，對龍門路進行老街「文化空間」設計，學生花了一年多時間，對老街住戶訪談，並且利用木材設計且實作各式的造型作品，要放置在老街，增添老街更多元的文化氣息。

龍井區農會所在的龍門路過去是龍井鄉的行政區，因行政機關搬走而沒落，但存在老街仍保有特有的文化，台灣知名畫家陳慧坤都以街道與祖厝作為繪畫主題。

為展現其特色，龍井區農會與弘光科大文化創意產業系結合，對龍門路進行老街進行文化的營造。

學生除了先參與龍井區農會「花現龍井」及「西瓜節」活動外，並且對龍門路展開老街文化空間的設計的工作。

農會總幹事林裕議表示，弘光科大文化創意產業系的學生，在一年多前，就開始對老街住戶訪談，一戶一戶登門造訪，與居民互動，了解龍井區及龍門路過去的歷史，並了解居民需求。

學生因透過訪談才得知龍門路過去是大多數龍井行政機關所在地，但隨時環境變遷，都已遷移，現在區公所等機關都搬到沙田路，農會因肩負著服務農民的立場，便待在原地。

學生們在了解龍門路的歷史，並詢問當地人需求，如一間豬肉攤的老闆就想要一個架子，學生便進行設計，並展開實作，因為是龍門路是老街，便利用木材作為材料，以符合老街的原味。

由於學生並無工具可裁切木材，龍井區農會便向廠商商借木工機具，學生便到農會來進行實作，從設計、裁切、連接到成品，一切都要自己來，過程中還有一位學生還曾切到手指，幸無大礙。

在畢業前夕，學生的作品大致完成，並且將尚未進行任何修飾的作品，先擺設的老街上，看看是否無違和，林裕議表示，作品學生會再進行修飾，將現代與文化相結合。

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