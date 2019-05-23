故宮小編融匯古今！ 文宣瘋狂跳針「招大財」

2019-05-23 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「故宮精品」因行文幽默風趣，備受眾多網友喜愛，近日又藉政治時事宣傳自家商品，以四格漫畫介紹「朕知道了辟邪硃印印盒」的「技能」時，瘋狂跳針「招大財」。

「故宮精品」21日發文宣傳自家商品「朕知道了辟邪硃印印盒」，內容提到，自古以來相傳「辟邪」是能避除邪惡、招財的瑞獸，以金銀珠寶為食，相傳因隨地便便被玉皇大帝一掌封住屁屁，從此金銀珠寶只進不出，辟邪就被視為招財進寶的祥獸了。

有趣的是，「故宮精品」還透過四格漫畫精簡對話，以嘲諷時事的方式突顯這個商品的特色。圖中有人詢問該商品「請問您的技能是？」辟邪硃印回答「招大財」；對方再問「請問如何招大財？」辟邪硃印又回「就是招大財」。

發問人接著說「所以是怎麼招大財！」辟邪硃印又回「總目標就是招大財」；對方最後再問「所以具體如何招大財！」辟邪硃印則趁機宣傳商品，響應這篇臉書發文末端的標籤，「 #不知道怎麼回就蓋#朕知道了 」。

大量網友在該則貼文下方留言大讚小編太有才／財了！「總是融會（匯）古今」、「這很時事」、還有網友很認真看完文物介紹，發現「辟邪」被玉皇大帝一掌封住屁屁，嘲諷「原來發大財的由來是因為『屁眼』被封了...哈哈」。

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