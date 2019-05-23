最具規模「自造」中心 潮州國中揭牌啟用

2019-05-23 17:08

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了加強國中小學生活科技能力，教育部預計在2020年前於全台設置約百處自造教育及科技中心，屏東縣第3所自造中心今天在潮州國中揭牌啟用，學校以8間教室引入不同教材設備，打造科技長廊，是目前最具規模的自造教育及科技中心，未來將協助鄰近7個鄉鎮、48所中小學，培養學生動手做的能力。

「屏東縣潮州自造教育及科技中心」今天正式在潮州國中揭牌啟用，由教育部投入3年共900萬元打造，該中心未來將協助潮州、竹田、內溥、萬巒、瑪家、泰武、來義等7個鄉鎮共48所國中小推動科技教育工作，提供教師研習、學生體驗課程等，內容涵蓋傳統工藝、數位自造、電子電路、新興科技、程式設計等，培養學生動手做、用科技、想方法的能力。

潮州國中校長林容如表示，潮州自造中心整合同一層樓的資訊科技教室、生活科技教室、研習體驗中心、雷切數位輸出中心、木作工坊等8間教室，打造一氣呵成的科技長廊學習空間，是目前最具規模的自造中心，未來將以培訓種子師資，發展科技自造教育模組化課程為主，輔導服務區內各中小學奠基科技領域所需的知識與技能。

潮州國中學生陳翊恩說，自造中心的設備道具新穎，在裡面進行機關創作可以將課堂上學到的物理原理、理化知識實際運用到作品中，今年和團隊一起在屏東縣機關王比賽中獲得亞軍，相當有成就感；學生吳獻也表示，3D列印機等設備相當昂貴，一般學生很難接觸，過去多只能學軟體，沒辦法實際看見作品列印出的模樣，現在自造中心有3D列印機等多種設備，可以更多元的進行創作。

屏東縣教育處長江國樑表示，自造教育是要培育學生動手做的能力、使用科技產品的能力、設計與批判科技的「想」的能力，屏東縣目前規劃在北中南共設4個中心，目前已在明正、南州及潮州國中設立，第四個自造中心計畫落腳屏南地區，讓全縣中小學的科學力能向下扎根。

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