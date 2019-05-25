回春片》萬華老店變潮 這間bar竟然不賣酒

2019-05-25 10:00

〔記者簡亭宇／台北報導〕舊城老店翻新，成為一股勢不可擋的趨勢，這股風潮也吹進台北萬華區，逐漸有老店鋪加入改造行列，讓老店翻新，吸引年輕民眾重新認識台灣老文化。

台北萬華地區，曾經一度盛行喝青草茶，因此許多青草店聚集在此，變成老一輩口中的「青草巷」，但因為時代的更迭，大多的青草店陸續歇業，或停留在舊時模樣，青草巷也逐漸被現代人遺忘，成為「長輩們」才會喝的飲品。

從小在青草巷長大的「老濟安」青草茶店第三代傳人王柏諺，他意識到青草文化沒落的狀況，因此投入爺爺留下來的店鋪，將老舊青草茶店改裝成「療癒風青草茶吧」，客人可以像喝咖啡般，悠閒的坐在店裡吧台享受沖煮茶飲到品茶的過程，王柏諺說：「其實青草茶是很好的飲品，但年輕人比較少接觸到這一塊，現在我想做的除了品牌的建立，也希望能多元推廣，讓青草茶結合手搖飲概念，讓大家都能重新認識青草茶。」

店裡的茶飲商品，也改成現代沖泡式的茶包，分成不同的口味與適合族群，乾淨明瞭的包裝，已非過去讓老闆抓配方的傳統型式，因此店裡的客群年齡層下修，甚至各國旅客也會特地到此「嘗鮮」，體驗青草茶的魅力。

同樣也是萬華老店鋪翻新的成功例子，還有在康定路上的「協興蛋業」，全台第一家60年老蛋行，經過翻修後，擺脫傳統市場蛋行老舊、保存方式不固定的舊有印象，「協興蛋業」店面吹起了文青風，用木籃裝著每日配送的新鮮雞蛋，並用空調控溫保持品質，讓客人不惜遠從三重、烏來到店裡採買，客人說：「如果去市場買雞蛋，擔心蛋被太陽曬過不好，去超市買，又摸不到雞蛋沒辦法確定品質，所以才都來這買。」

「協興蛋業」讓客人捨棄家旁邊的市場、超市，不辭辛苦的到店裡買蛋的原因，是這裡還有一個獨特之處，執行經理張智豪說：「我們一間小小的店，就提供了8~9種不同品種的蛋，讓顧客們能依喜好採買，我們也會在旁解說差別之處。」從一般白雞蛋、土雞蛋到烏骨雞生的翡翠蛋等，不同的蛋口味與口感都不盡相同，店家也能依不同的料理推薦不同的蛋品，讓顧客買蛋還能長知識。

現在老店翻新，不只在表面淺層的店面樣貌修改，在店面變美變潮之外，也同時注重知識的傳遞，才能讓老行業有新樣貌的同時，也傳承到新世代客群，變成永續的文化。

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