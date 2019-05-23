海青來台演藝培訓 圓夢公益笑中帶淚

2019-05-23 15:57

〔記者吳柏軒／台北報導〕2年前全國首創的海青班銘傳大學華文流行音樂與演藝主持科今年終於畢業，13名來自東南亞各國的僑生昨舉辦公益演唱會，實現「夢響」，但歡唱中仍秀出照片來弔念馬來西亞網紅陳吉米，在笑中帶淚的情緒中，彼此加油打氣，為未來藝人之路啟航。

僑委會第36期海青班中，在2017年成立全國首個以音樂專長與演藝人才培訓為主的綜合性專班：銘傳大學傳播學院華文流行音樂與演藝主持科，第1屆有13位來自馬來西亞、緬甸、印尼與汶萊僑生，昨舉辦「夢響」公益演唱會，展現2年學習成果，並將收入一成捐贈心路基金會。

演唱會總召湯凱文說：「音樂這條路走起來很難，但我們一直在夢想的路上堅持。就因為這份堅持，大家才會從不同的國家聚集在一起，一起朝著同一個目標，繼續地向前走。」

該畢展成果指導老師、化學猴子張博彥表示，「與同學們相處了兩年，與其說師生情感，更像是家人；與其說指導、更像是陪伴。一路走來，看著他們從懷抱夢想、到已經有能力做出自己的作品，心中滿是感動。」

昨演唱會現場由多人獻唱，在歡樂氣氛中，張杰亮首登台並演唱「好久不見」一曲，並秀出今年初因心臟病驟逝的馬來西亞網紅陳吉米照片，讓台下觀眾紛紛感動落淚。另一名指導老師化學猴子任中強說，重點是看到大家在音樂這條路上的成長，更期待未來在業界有更多的合作機會。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法