阻絕麻疹疫情 桃市提供保母、家長免費接種疫苗

2019-05-23 16:15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕因應近期東南亞及東北亞等國家麻疹疫情嚴重，桃園市又為國門之都，桃園市政府衛生局評估麻疹疫情傳播風險高，為了防止麻疹疫情於社區傳播，即日起至7月31日止，針對設籍桃園市1981年（含）後出生，年齡為20至38歲的居家保母，以及近期內將前往疾病管制署公布為麻疹流行地區且家中有未滿1歲幼兒父母，可至全市三家簽約醫院，免費接種1劑MMR（麻疹、腮腺炎及德國麻疹）混合疫苗。

據疾管署統計，今年截至本月22日止，全國累計有94例麻疹病例，其中63例為國內感染、31例是境外移入病例，而桃園市累計16例麻疹個案中，除1例為5歲、1例15歲及1例44歲，其餘病例均為20至35歲，顯示1981年後出生的成人麻疹抗體可能衰退，導致容易感染麻疹病毒。

桃市府衛生局表示，麻疹傳染力極強，未滿1歲幼兒，容易因抵抗力較弱被傳染，幼兒感染麻疹後，可能併發腦炎或肺炎，嚴重者可致死，對此，桃園市府為了因應國內自費MMR疫苗有限的狀況，保障未滿1歲幼兒健康，桃市府衛生局特別與疾管署指定調度配送MMR疫苗的衛生福利部桃園醫院、宋俊宏婦幼醫院及聯新國際醫院桃新分院簽訂合約。

桃市府衛生局說明，凡符合本次專案接種條件如為居家保母者可攜帶保母證書，另前往流行地區家中有1歲幼兒家長，則需攜帶戶口名簿（戶籍謄本影本）及機票購票證明影本，至3家簽約醫院接種MMR疫苗時，可免付疫苗費用。

桃市府衛生局提醒，麻疹傳染力強，民眾出入醫院或人潮密集公共場所，應戴口罩以降低病毒傳播的風險，並避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至麻疹流行地區，以確保幼兒健康。

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