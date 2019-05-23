中橫公車採網路訂位 議員質疑被旅行社壟斷

2019-05-23 15:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕中橫便道去年11月開放中巴通行，採預約搭乘，市議員朱元宏、林榮進今於議會批評，每日3班的票票都被旅行社訂走，梨山居民一位難求，要求增加班次，並將發車地點從谷關延伸到台中火車站；交通局長葉昭甫允諾評估增班。

台8線中橫谷關至梨山路段因921地震毀損，降級為「便道」，管制通行長達19年。經交通部公路總局斥資9.2億元，以3年時間優化路況，去年11月起開放865路公車往返谷關至梨山，採網路預約搭乘，一日3班。

朱元宏在交通質詢說，865路公車是為解決梨山居民交通需求，尤其是便利往返市區，方便看病、探親和採買。現在僅能搭到谷關，還要轉車，很不方便，老人又不會網路訂票，所有的票都被旅行社訂走，梨山居民一位難求。

朱元宏又說，中巴帶來旅客也不多，沒促進當地經濟利益，居民未蒙其利先受其害；林榮進也批評，封了19年的路開通，比較像是為了選舉造勢。議員要求，每日增加班次，保留車位給梨山居民，並將發車地點延伸到台中火車站。

葉昭甫回應，中橫便道仍有管制規定及人數控管，將持續檢視梨山居民乘車需求，滾動式檢討，適時增加班次。但公車單趟車程已達2小時，且受限路況不佳，錯過開放時間得再等數小時，發車地點延至台中火車站將持續評估。

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