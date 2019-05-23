小燕鷗宜蘭海邊繁殖 鳥友發聲護蛋勿讓鳥爸媽白忙

2019-05-23 15:02

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣五結海邊陸續有二級保育類小燕鷗棲身繁殖，鳥蛋就下在裸露沙灘，鳥友呼籲遊客不要把車開進沙灘，共同支持生態保育；宜蘭縣政府農業處今天表示，將在鳥巢四周設置圍籬保護，協助珍稀嬌客繁衍下一代。

宜蘭海邊是小燕鷗重要繁殖地點，每年3到8月，蘭陽溪出海口到新城溪出海口之間的海岸線，即五結、蘇澳沙灘，都有牠們下蛋的紀錄，根據監測資料，過去一年最多有400隻在此交配，近年來剩下100多隻。

賴姓鳥友最近到五結海邊賞鳥，見到不少小燕鷗在沙灘挖洞築巢，目前已超過10處，每窩鳥巢有1到3顆蛋不等，每顆約10元硬幣大，由於鳥巢築在裸露沙灘，如果沒有明顯標記，遊客稍不留神便踩破鳥蛋，若遭吉普車、沙灘車輾過，鳥爸鳥媽將白忙一場。

小燕鷗在空曠沙灘下蛋，周邊沒有屏障，欠缺防護，賴姓鳥友透過臉書呼籲大家，小燕鷗繁殖期間，請勿開車進入五結沙灘，遊客散步時，注意地面上有無鳥巢，別踩到鳥蛋，更不要任意撿蛋，生態保育需要大家共同努力。

縣府農業處說，蘭陽溪及新城溪出海口，鄰近的海灘、高灘地，都是小燕鷗築巢下蛋熱區，近日內派員勘查，在鳥巢四周圍籬，依照野生動物保育法張貼公告，如有單一出入口，考慮放置消波塊管制車輛進出。

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