不一樣的國文課 虎科大玩出多才多藝

2019-05-23 14:48

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一般科技大學國文課可能讓學生不大感興趣，但在虎尾科技大學的國文課卻讓學生玩出多樣才藝，今天的教學創新成果展，超過20公尺長的大型書法、手工書、木板轉印詩文，都讓人大開眼界。

虎尾科技大學通識中心國文組嘗試將國文課由書面閱讀鬆綁，激發學生創意並產出成果，特別舉辦「中文閱讀書寫能力教學成果展」雙聯展，展出教與學互動的成果。

策展人虎科大通識中心國文組教師温毓詩表示，為活化國文課教學，將文學課的刻板印象結合師生自主與專長發揮，透過文學內容和文創技巧穿針引線，從實作激發創意，除了將古典詩、現代詩用書法呈現，並結合社區參訪指導學生創作影像與詩文。

又以木板轉印畫、手做燈具、電腦繪圖等具體呈現學習成果，讓工科學生發揮實作專長，温毓詩說，老師只是點火、傳火的人，辦展最希望學生的表現被看見，呈現工科學生少見的詩情畫意。

該項成果展今天起至6月底在該校圖書館1、2樓展出，虎科大副校長楊達立今天到場參觀，推崇就非專業科系學生而言作品可圈可點，尤其二技電機系一年級黃守玉的書法卷軸，長達20公尺，工力渾厚，讓人讚嘆。

自幼學書法，小時候常寫古典詩參賽的黃守玉，轉讀工科後戲稱「輟筆多年有些生鏽」，多日熬夜才完成創作，雖然很辛苦自覺很有成就感；另電機系一年級簡鈺淇創作文學手工書，雖是小型展都很有看頭，歡迎大家參觀。

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