花蓮秀林發生規模4.8地震 最大震度達5級

2019-05-23 14:23

首次上稿 14:17

更新時間 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕根據地牛Wake UP觀測顯示，台灣東部地區今（23日）下午2點12分發生規模5.0地震，初步觀測顯示震央在花蓮地區，深度20公里，最大震度4級，詳情有待中央氣象局進一步公告。

根據氣象局正式報告指出，這起地震發生震央在花蓮縣政府西北方約6.3公里處，也就是在花蓮秀林鄉，地震規模4.8，地震深度14.3公里，花蓮太魯閣震度5級，花蓮市、南投合歡山震度4級，台中梨山、宜蘭南澳震度3級。

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