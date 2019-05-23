斥資33億元 設置實驗動物中心的長庚研究大樓啟用

2019-05-23 14:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕長庚醫療財團法人斥資33億元在桃園市龜山區的林口長庚永慶尖端科學園區內新建研究大樓，上午由董事長王瑞慧主持啟用典禮，她說，研究大樓內設置了實驗動物中心、細胞治療研究中心等，盼用最優質的研究環境來提升醫療科技水準，造福更多病患。

研究大樓是地上10層、地下2層的建築物，總樓地板面積1萬4900餘坪，設置「感染及微生物學」、「癌症、蛋白質、基因體」、「神經醫學、擴增實境」、「幹細胞與轉譯癌症」等研究群組，希望持續各醫學領域的研究成果。

王瑞慧說，研究是醫療創新與提升的根本，新建研究大樓，就是希望提供最優質的研究環境，讓研究團隊能持續為台灣生技產業、醫療科技，注入更多的能量，也期盼研究與臨床能緊密整合，除了造福更多病患外，並帶動台灣的醫學研究在國際舞台上發光發熱。

考量到動物實驗是醫療生技發展中的重要基礎，研究大樓也設置了「實驗動物中心」，長庚醫療財團法人研發長翁文能說，中心引進了隧道式自動化清洗整合系統、智慧型開刀房等設備，符合國際認證規範，未來將可執行動物影像攝影、基因轉殖、基因剔除、胚胎冷凍、免疫組織鑑定等實驗工作，希望以厚實的動物實驗為基礎，應用在更多的臨床試驗上，進一步促進台灣醫療水準的提升。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法