地面有超大貓頭鷹！ 仁愛中原部落稻田圖騰超吸睛

2019-05-23 13:41

〔記者佟振國／南投報導〕稻田裡有隻超大的貓頭鷹喔！南投縣仁愛鄉互助村以生產「川中米」聞名，近幾年部落推動部落產業文化體驗遊程，今年更首度嘗試將部落傳統神話傳說融入稻田彩繪，拼種出象徵吉祥送子的巨大貓頭鷹圖案，透過空拍畫面超壯觀，也讓遊客用不同視角欣賞部落之美。

仁愛鄉互助村的清流、中原部落緊鄰北港溪畔，擁有豐沛純淨水源，加上地勢較平坦，成為鄉內唯一能大面積栽種水稻的部落，農民栽種的台稉九號米品質口感佳，成為青梅之外另一項重要作物。

部落近幾年發展產業文化體驗遊程，除了冬春季的賞梅、採梅，春季稻作插秧期，不少外縣市民眾、學生下鄉體驗種稻樂，今年部落也首度嘗試稻田彩繪，在綠油油的稻田中拼種紫葉稻，完成巨幅的Q版貓頭鷹彩繪，隨著稻作成長，約2分地紫黑、綠色相間的圖案十分吸睛。

中原社區理事長張大偉則是利用空拍機拍下部落北港溪河谷及田園風光，搭配自創的賽德克族歌曲，影片透過網路要為部落產業、文化做最佳宣傳。

張大偉表示，部落稻田彩繪以貓頭鷹為主題則取自傳統神話，相傳部落有婦女懷孕，即有貓頭鷹出現，並依叫聲不同可曲分男、女性別，而貓頭鷹也有吉祥送子的吉兆，隨著5、6月稻作結穗逐漸由綠油油轉為金黃一片，又將是不同的風貌。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法