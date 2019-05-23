台南北門仁安宮捐贈微型保險 守護弱勢家庭734人

2019-05-23 12:57

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心！台南市北門區二重港仁安宮董事長侯信良、總幹事侯蔡雪吟夫婦，今天在仁安宮捐贈微型保險，此善舉提供北門全區低收入戶、中低收入戶、領有身心障礙生活補助者、單親及特殊境遇等弱勢家庭計734人受惠，1年保費10萬6430元由廟方全額贊助，讓弱勢家庭在遭遇重大變故或意外時，能獲得一定的保障與經濟支持。

包括北門代理區長陳秀嫣、北門里長聯誼會長李連興等里長出席微型保險捐贈儀式，表達對仁安宮善行的感謝。

陳秀嫣表示，嘉義市社團法人福安王爺慈善會近幾年來義務為嘉義縣及嘉義市上萬名經濟弱勢者投保，在今年全球鯤鯓王聯誼會中她提起這樁美事，促成侯信良、侯蔡雪吟夫婦效法，主動捐贈北門區內弱勢家庭微型保險，讓受扶助者在發生意外事故致身故、失能時，最高可領取30萬元理賠金，避免因意外風險使家庭經濟陷因，協助弱勢家戶暫度難關。

二重港仁安宮平時對北門區弱勢家庭照顧不遺餘力，去年12月廟方建醮時，即捐贈普度物資1732桌給北門區弱勢家庭。平時更不定期會將神明慶典祭祀後的白米等食品物資捐助區內弱勢民眾、國中、國小及育幼院，捐助385萬元改善北門國中圖書館。

仁安宮常務理事、前南市議員侯澄財說，仁安宮很愛做善事，愈做愈喜歡。侯蔡雪吟說，盼此活動能拋磚引玉，有更多人願意加入關懷弱勢家庭行列。

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