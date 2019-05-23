同婚書約將無「同性」歧視用語 內政部下午公布

2019-05-23 12:47

〔記者李欣芳／台北報導〕同志婚姻專法在立法院三讀通過後，明天專法正式施行，同志將能在戶政事務所合法登記結婚，不過，內政部昨天在網站上公告「司法院釋字第748號解釋施行法施行後戶籍登記因應作為」，同時也首度曝光「同性結婚書約」，因有「同性」兩字，遭批評是歧視性用語，行政院今天中午則表示，這只是內政部之前的範本，內政部下午正式公告有關同志的結婚書約，不會有「同性」2字。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，今天下午內政部會正式公告結婚書約，不會有「同性」2字，因此不會有外界認為對同志的任何歧視性用語。

Kolas說，至於之前大家所看到的同性結婚書約，只是內政部的示範樣本，不是正式版本，下午公布的結婚書約，不會有「同性」2字。

學者王宏仁在臉書表示至於這是否是行政院長蘇貞昌所下的指示，導致內政部要拿掉「同性」2字，Kolas僅表示，內政部與行政院有討論過。

學者王宏仁在臉書表示，戶政機關寄給我一份內政部版本的結婚書約，裡面特別強調了「同性」。奇怪了，異性戀婚約，難道也加了「異性結婚書約」嗎？他的感覺很不好。打電話向內政部戶政司去抗議，對方回覆說這是他們內政部的政策。這份書約引發王宏仁的反彈與批評。

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